Тяжелое ДТП в Исмаиллы

25 июля около 13:00 на территории села Гаджихетемли Исмайыллинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого находился Ариф Гусейнов, сбил переходившую дорогу 55-летнюю Гёйчек Вахидову. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В ответ на запрос в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.