https://news.day.az/society/1770227.html Тяжелое ДТП в Исмаиллы - погибла женщина 25 июля около 13:00 на территории села Гаджихетемли Исмайыллинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого находился Ариф Гусейнов, сбил переходившую дорогу 55-летнюю Гёйчек Вахидову. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Тяжелое ДТП в Исмаиллы - погибла женщина
25 июля около 13:00 на территории села Гаджихетемли Исмайыллинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого находился Ариф Гусейнов, сбил переходившую дорогу 55-летнюю Гёйчек Вахидову. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
В ответ на запрос в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
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