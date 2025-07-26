https://news.day.az/medicine/1770228.html В Италии обнаружили опасную болезнь из Африки В Италии обнаружили вирус Западного Нила. Как передает Day.Az, семь новых случаев в Лацио, двое с неврологическим синдромом. Всего число подтвержденных случаев в 2025 году возросло до 28. Очаги инфекционной болезни расположены более чем в 90 странах мира - в Африке, Америке, Европе и Азии.
В Италии обнаружили опасную болезнь из Африки
В Италии обнаружили вирус Западного Нила.
Как передает Day.Az, семь новых случаев в Лацио, двое с неврологическим синдромом.
Всего число подтвержденных случаев в 2025 году возросло до 28.
Очаги инфекционной болезни расположены более чем в 90 странах мира - в Африке, Америке, Европе и Азии. Большинство инфицированных не испытывают симптомов.
В остальных случаях возможны лихорадка и головные боли, усталость и мышечные боли, в редких случаях - тяжелые неврологические осложнения.
До этого Агентство по безопасности здравоохранения Британии сообщило, что вирус лихорадки Западного Нила впервые добрался до острова.
Его обнаружили в популяции местных москитов.
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