В Италии обнаружили опасную болезнь из Африки

В Италии обнаружили вирус Западного Нила.

Как передает Day.Az, семь новых случаев в Лацио, двое с неврологическим синдромом.

Всего число подтвержденных случаев в 2025 году возросло до 28.

Очаги инфекционной болезни расположены более чем в 90 странах мира - в Африке, Америке, Европе и Азии. Большинство инфицированных не испытывают симптомов.

В остальных случаях возможны лихорадка и головные боли, усталость и мышечные боли, в редких случаях - тяжелые неврологические осложнения.

До этого Агентство по безопасности здравоохранения Британии сообщило, что вирус лихорадки Западного Нила впервые добрался до острова.

Его обнаружили в популяции местных москитов.