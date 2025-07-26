В парижской церкви произошло два пожара за один день

В католической церкви Нотр-Дам-де-Шам в Париже произошел второй случай возгорания за один день, власти подозревают поджог.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Figaro со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел в четверг, 24 июля, в в часовне Святого Иосифа, расположенной на бульваре Монпарнас в шестом округе Парижа. В результате предположительного поджога пострадали деревянные панели и недавно отреставрированное полотно. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

"Накануне, незадолго до 10:00, в той же церкви произошел еще один пожар, предположительно случайный", - говорится в статье.

По данным издания, возможной причиной возгорания стала неисправность электрической цепи, уничтожены акустическая система и орган хора.

На сайте церкви сообщается, что в связи с инцидентами руководство направило заявление в комиссариат. В настоящий момент ее закрыли для посещения на неопределенный срок, пока не завершится расследование.