Семьи задержанных в Баку россиян написали петицию

- но не дописали

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о петиции, написанной семьями задержанных в Баку россиян.

Day.Az представляет публикацию:

Родственники граждан России, задержанных в Баку, сварганили сайт-петицию с обращением к Путину и МИД РФ.

Просят власти, цитата, "сделать все возможное" для скорейшего освобождения "незаконно заключенных" российских граждан.

Обратились - молодцы. А почему текст не дописали? "Все возможное" - это что?

Не знаете - подскажем. Вести себя надо было по-человечески. Не сказки придумывать, когда сбили самолет AZAL, а признать вину.

Не отыгрываться на живущих в РФ азербайджанцах.

Не прикидываться дураками, а вести себя как "союзники" - в Кремле ведь так любят это слово.

Не давать команду "фас" шобле на ТВ и в ТГ, а решать кризисы так, как их решают нормальные партнеры.

Понять, что СССР больше нет и никогда не будет. И отстать наконец от Азербайджана и азербайджанцев.

А у вас не петиция, а письмо на деревню дедушке.