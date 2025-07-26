На Кипре продолжают свирепствовать пожары

По меньшей мере два человека погибли в результате лесных пожаров на Кипре. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Остановить стихию пока не удается. Есть риск ещё большего распространения огня на фоне жары, доходящей до 44°.