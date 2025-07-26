https://news.day.az/world/1770253.html На Кипре продолжают свирепствовать пожары - сообщается о двоих погибших - ВИДЕО По меньшей мере два человека погибли в результате лесных пожаров на Кипре. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Остановить стихию пока не удается. Есть риск ещё большего распространения огня на фоне жары, доходящей до 44°.
На Кипре продолжают свирепствовать пожары - сообщается о двоих погибших - ВИДЕО
По меньшей мере два человека погибли в результате лесных пожаров на Кипре.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Остановить стихию пока не удается. Есть риск ещё большего распространения огня на фоне жары, доходящей до 44°.
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