https://news.day.az/world/1770277.html Одна из ведущих стран мира обновила рекорд по женской продолжительности жизни Средняя продолжительность жизни у женщин в Японии в 2024 году составила 87,13 года, а у мужчин 81,09 года. Как передает Day.Az, об этом сообщается в данных министерства здравоохранения страны. По данным канала NHK, Япония установила рекорд по продолжительности жизни в 40-й раз.
Одна из ведущих стран мира обновила рекорд по женской продолжительности жизни
Средняя продолжительность жизни у женщин в Японии в 2024 году составила 87,13 года, а у мужчин 81,09 года.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в данных министерства здравоохранения страны.
По данным канала NHK, Япония установила рекорд по продолжительности жизни в 40-й раз. При этом по продолжительности жизни среди мужчин Япония занимает 6-е место.
В минздраве отметили, что показатели почти не изменились по сравнению с 2024 годом.
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