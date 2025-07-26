Одна из ведущих стран мира обновила рекорд по женской продолжительности жизни

Средняя продолжительность жизни у женщин в Японии в 2024 году составила 87,13 года, а у мужчин 81,09 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в данных министерства здравоохранения страны.

По данным канала NHK, Япония установила рекорд по продолжительности жизни в 40-й раз. При этом по продолжительности жизни среди мужчин Япония занимает 6-е место.

В минздраве отметили, что показатели почти не изменились по сравнению с 2024 годом.