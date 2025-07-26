"Лада Калина" снесла пешеходов в Тамбове

Камера запечатлела момент, как водитель "Лады Калины" на большой скорости снёс людей на пешеходном переходе на Мичуринской улице в Тамбове.

Как передает Day.Az, в результате ДТП один человек погиб, ещё трое получили различные травмы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.