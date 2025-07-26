https://news.day.az/world/1770232.html "Лада Калина" снесла пешеходов в Тамбове - ВИДЕО Камера запечатлела момент, как водитель "Лады Калины" на большой скорости снёс людей на пешеходном переходе на Мичуринской улице в Тамбове. Как передает Day.Az, в результате ДТП один человек погиб, ещё трое получили различные травмы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
"Лада Калина" снесла пешеходов в Тамбове - ВИДЕО
Камера запечатлела момент, как водитель "Лады Калины" на большой скорости снёс людей на пешеходном переходе на Мичуринской улице в Тамбове.
Как передает Day.Az, в результате ДТП один человек погиб, ещё трое получили различные травмы.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре