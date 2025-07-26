Автор: Ляман Зейналова, Trend

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан превратился в одного из ведущих драйверов "зелёной" трансформации на региональном и глобальном уровнях.

Развитие "зелёной" энергетики в стране носит комплексный и стратегический характер, охватывая все ключевые направления - от внедрения возобновляемых источников энергии на освобождённых территориях до масштабного международного сотрудничества с ведущими глобальными компаниями. Азербайджан реализует проекты с такими партнёрами, как Masdar (ОАЭ), ACWA Power (Саудовская Аравия), а также с рядом китайских энергетических корпораций, обеспечивая устойчивый рост в энергетическом секторе.

Как сказал Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками III Шушинского Глобального медиафорума на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта" в Ханкенди 19 июля, "зеленая" повестка Азербайджана очень амбициозна.

"К 2030 году, согласно уже подписанным инвестиционным контрактам, у нас будет не менее 6 гигаватт "зеленой" энергии, включая солнечную, ветровую и гидроэнергетику. Гидроэнергетика сосредоточена в основном здесь - в Карабахе и Восточном Зангезуре. Мы уже ввели в эксплуатацию более 30 малых гидроэлектростанций общей мощностью 280 мегаватт. Таким образом, наша "зеленая" программа действительно очень амбициозна", - сказал глава государства.

Однако "зелёная" повестка Президента Ильхама Алиева выходит далеко за рамки внутреннего развития. По его инициативе Азербайджан стал центральным звеном в формировании региональных "зелёных" энергетических коридоров, объединяющих страны Центральной Азии и Европы. Среди них - транскаспийский "зелёный" коридор Азербайджан-Казахстан-Узбекистан и проект по прокладке подводного энергетического кабеля по дну Чёрного моря, который объединяет Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию, а также вызывает растущий интерес со стороны других европейских стран.

Как заявил глава государства, Азербайджан станет своего рода центром передачи, производства и распределения "зеленой" энергии.

"Что касается региональной повестки дня, я бы также выделил проект в области "зеленой" энергетики, поскольку сегодня не только в Азербайджане, но и в странах Центральной Азии вкладываются огромные инвестиции в солнечные и ветровые электростанции. В ноябре прошлого года на конференции COP29 в Баку президенты Узбекистана, Казахстана и Азербайджана подписали соглашение о прокладке подводного "зеленого" кабеля по дну Каспийского моря для соединения будущей "зеленой" энергетики Центральной Азии с инфраструктурой Азербайджана. До этого, пару лет назад, Азербайджан совместно с Грузией, Румынией и Венгрией также подписал документ о прокладке кабеля для транспортировки "зеленой" энергии по дну Черного моря. Таким образом, вы видите, что эта взаимосвязанность сегодня выходит за рамки Кавказа, Центральной Азии и Европы, и объединяет. И точка встречи - это Азербайджан, потому что географию изменить невозможно, нравится вам это или нет. Но география не всегда означает безопасность, защищенность и прогресс. Вы должны использовать свою географию во благо. Таким образом, мы уже можем предсказать, учитывая то, что было подписано между нами и европейскими странами и странами Центральной Азии, что Азербайджан станет своего рода центром передачи, производства и распределения "зеленой" энергии с очень большим потенциалом роста, чтобы иметь даже еще более глобальный охват, чем сегодня", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Эта деятельность логично вписывается в глобальную климатическую повестку, в рамках которой Азербайджан активно вносит вклад в достижение целей по борьбе с изменением климата. Особое значение в этом контексте имеет председательство Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон РКИК ООН по изменению климата (COP29). Благодаря последовательному лидерству Президента Ильхама Алиева, конференция в Баку стала переломным моментом, ознаменованным конкретными результатами и шагами на пути к глобальному климатическому прогрессу.

Отдельным приоритетом азербайджанского председательства в COP29 стало привлечение внимания международного сообщества к уязвимости малых островных государств, которые в наибольшей степени страдают от последствий изменения климата. Азербайджан выступил в роли голоса солидарности, инициируя более активное обсуждение механизмов поддержки этих стран и обеспечения справедливого климатического финансирования.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, Азербайджан видел свою роль в качестве своего рода моста между Глобальным Югом и Глобальным Севером.

"Я думаю, нам это удалось. И одним из важных достижений COP29 стало то, что нам удалось создать столь конструктивную атмосферу. Также благодаря нашему личному вкладу удалось достичь соглашения по Статье 6 о функционировании углеродных рынков. Вопрос, который обсуждался как минимум последние 10 лет. Итак, это очень важный и ощутимый результат COP29.

Другим важным результатом, на наш взгляд, является то, что нам удалось договориться об увеличении финансирования для решения проблем изменения климата со 100 млрд долларов США, как это было до COP29, до 300 млрд долларов США. Мы знаем, что некоторые страны этим не удовлетворены, но мы должны быть честны, ведь нам удалось утроить финансирование", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Таким образом, "зелёная" стратегия Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева представляет собой многоуровневую модель - от устойчивого внутреннего развития до регионального объединения и глобального влияния, основанную на принципах ответственности, инклюзивности и устойчивости.

Азербайджан не просто реализует масштабную программу по переходу к "зелёной" энергетике, но и формирует новую архитектуру регионального и глобального энергетического сотрудничества. Успешная интеграция внутренних реформ, стратегических партнёрств и климатической дипломатии позволила стране занять лидирующую позицию на международной экологической арене.

Результаты COP29, достигнутые благодаря инициативности Президента Ильхама Алиева, подтвердили, что Азербайджан является не только надёжным партнёром, но и вдохновляющим примером для других развивающихся государств.

В условиях глобального климатического кризиса "зелёная" повестка Азербайджана стала неотъемлемой частью решения, а его геополитическое и энергетическое значение - опорой для устойчивого будущего целого региона и за его пределами.