В Турции скоропостижно скончалась учительница из Сумгайыта

Учительница начальных классов средней школы №1 имени Исмета Гаибова города Сумгайыт Гюльнара Алиева скончалась в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Г.Алиева умерла в тот же день, когда прибыла в страну в качестве туриста.

Точная причина её смерти неизвестна, однако сообщается, что состояние учительницы ухудшилось, и она скончалась в больнице, куда была госпитализирована.

Согласно информации, Г.Алиева несколько лет назад потеряла сына.

Педагог, работавшая в указанной школе последний год, ранее долгое время работала учительницей начальных классов и заместителем директора в Техническом лицее естественных наук.