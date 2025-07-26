https://news.day.az/society/1770252.html В Турции скоропостижно скончалась учительница из Сумгайыта - ФОТО Учительница начальных классов средней школы №1 имени Исмета Гаибова города Сумгайыт Гюльнара Алиева скончалась в Турции. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Г.Алиева умерла в тот же день, когда прибыла в страну в качестве туриста.
В Турции скоропостижно скончалась учительница из Сумгайыта - ФОТО
Учительница начальных классов средней школы №1 имени Исмета Гаибова города Сумгайыт Гюльнара Алиева скончалась в Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Г.Алиева умерла в тот же день, когда прибыла в страну в качестве туриста.
Точная причина её смерти неизвестна, однако сообщается, что состояние учительницы ухудшилось, и она скончалась в больнице, куда была госпитализирована.
Согласно информации, Г.Алиева несколько лет назад потеряла сына.
Педагог, работавшая в указанной школе последний год, ранее долгое время работала учительницей начальных классов и заместителем директора в Техническом лицее естественных наук.
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