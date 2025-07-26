Рейтинг Демпартии в США рекордно упал

Популярность Демократической партии в США упала до минимума с 1990 года - негативно ее оценивают 63 процента опрошенных, а положительно - только 33 процента.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на данные собственного опроса, проведенного 16--20 июля, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как следует из деталей исследования, почти по всем вопросам за исключением здравоохранения и вакцинации респонденты скорее доверяют заседающим в конгрессе представителям Республиканской партии. При этом "очень благосклонно" к республиканцам относятся 19 процентов опрошенных, а к демократам лишь восемь процентов.

Негативной реакции на работу президента Дональда Трампа, политику которого американцы одобряют только в сфере нелегальной миграции, теперь, в отличие от ситуации при первом его сроке, может не хватить для перехвата парламентского большинства на промежуточных выборах в 2026 году, пишет WSJ. Ее собеседники отмечают, что "бренд демократов настолько плох", что критика нынешних властей с их стороны не вызывает доверия.

Чтобы его вернуть, считает работавший над исследованием социолог Джон Ансалоне, партии следует восстановить связь с "реальными избирателями и работающими людьми", обозначив свое "экономическое послание".