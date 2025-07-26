Пожары в Агдаме и Физули полностью потушены

Пожары, возникшие в труднодоступной горной местности Агдамского и Физулинского районов, были полностью потушены силами Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как передает Day.Az, об этом проинформировала Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Продолжаются мероприятия по тушению очагов возгорания вблизи сёл Йеникенд Ходжавендского района, Беюк Галадереси Шушинского района, Ашагы Емишджан Ходжалинского района, Талыш Агдеринского района и Тап-Гарагоюнлу Геранбойского района.

Отметим, что к операции привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска, войска гражданской обороны, Карабахского регионального центра, а также вертолёты авиационного отряда.