Пожары в Агдаме и Физули полностью потушены
Пожары, возникшие в труднодоступной горной местности Агдамского и Физулинского районов, были полностью потушены силами Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Как передает Day.Az, об этом проинформировала Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Продолжаются мероприятия по тушению очагов возгорания вблизи сёл Йеникенд Ходжавендского района, Беюк Галадереси Шушинского района, Ашагы Емишджан Ходжалинского района, Талыш Агдеринского района и Тап-Гарагоюнлу Геранбойского района.
Отметим, что к операции привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска, войска гражданской обороны, Карабахского регионального центра, а также вертолёты авиационного отряда.
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