https://news.day.az/world/1770246.html Политический протест у посольства Египта - ВИДЕО Египетский активист запер ворота египетского посольства изнутри. Как передает Day.Az, когда сотрудники потребовали открыть их, он ответил: "Они заперты с вашей стороны, а не с моей", что является явным отголоском реакции Египта на призывы открыть пограничный переход в Рафах в секторе Газа
Политический протест у посольства Египта - ВИДЕО
Египетский активист запер ворота египетского посольства изнутри.
Как передает Day.Az, когда сотрудники потребовали открыть их, он ответил: "Они заперты с вашей стороны, а не с моей", что является явным отголоском реакции Египта на призывы открыть пограничный переход в Рафах в секторе Газа
Видео стало вирусным, вызвав аналогичные протесты у египетских и иорданских посольств по всей Европе.
В целом, Египет последние месяцы подвергается всё большей обструкции в мире (особенно со стороны арабских стран), за отказ открывать границу с сектором Газа.
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