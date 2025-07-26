Политический протест у посольства Египта

Египетский активист запер ворота египетского посольства изнутри.

Как передает Day.Az, когда сотрудники потребовали открыть их, он ответил: "Они заперты с вашей стороны, а не с моей", что является явным отголоском реакции Египта на призывы открыть пограничный переход в Рафах в секторе Газа

Видео стало вирусным, вызвав аналогичные протесты у египетских и иорданских посольств по всей Европе.

В целом, Египет последние месяцы подвергается всё большей обструкции в мире (особенно со стороны арабских стран), за отказ открывать границу с сектором Газа.