Топ-10 семейных автомобилей

Эксперты британского издания AutoCar отобрали десять машин разных классов, которые наилучшим образом соответствуют потребностям семейных покупателей, передает Day.Az.

Так, возглавил список лучших семейных автомобилей универсал BMW 3 Series Touring. Его хвалят за баланс плавности хода и управляемости. На втором месте находится компактвэн Dacia Jogger. К плюсам модели относят оптимальное соотношение цены и качества. Третье место занимает Volkswagen Golf. Несмотря на свои компактные размеры он имеет просторный салон.

В топ-10 лучших семейных автомобилей 2025 года также вошли Land Rover Defender 110, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia Estate, Toyota Corolla Touring Sports, Kia Sorento, MG HS и Peugeot 5008.