Угроза столкновения астероида с Луной тревожит ученых

В декабре 2032 года астероид столкнется с Луной - и это будет опасно для жителей Земли.

Как передает Day.Az, при столкновении со спутником Земли астероид может вывести из строя лунные аппараты. Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых космонавтов, которые могут находиться на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания.

Также удар может повлиять на спутниковый парк Земли, что значительно отразится на всех аспектах жизни людей. По этой причине ученые заключили, что в будущем понадобится не только защита Земли, но и оборона окололунного пространства.