https://news.day.az/unusual/1770264.html Ученые впервые удалили лишнюю хромосому у людей с синдромом Дауна В Японии ученые из Университета Миэ впервые удалили лишнюю хромосому в клетках людей с синдромом Дауна. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Vietnam.vn. Во время эксперимента был применен инструмент редактирования генов CRISPR-Cas9. С его помощью была удалена 21-я хромосома, которая и вызывает синдромом.
Ученые впервые удалили лишнюю хромосому у людей с синдромом Дауна
В Японии ученые из Университета Миэ впервые удалили лишнюю хромосому в клетках людей с синдромом Дауна.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Vietnam.vn.
Во время эксперимента был применен инструмент редактирования генов CRISPR-Cas9. С его помощью была удалена 21-я хромосома, которая и вызывает синдромом. Вероятность успеха в восстановлении нормальной функции клеток составляет до 37,5 процента. После процедуры у клеток нормализовались ключевые показатели.
Однако пока метод не будет вводиться в медицинскую практику из-за риска повреждения других хромосом во время операции. Необходимо дальнейшее изучение.
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