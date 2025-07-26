Ученые впервые удалили лишнюю хромосому у людей с синдромом Дауна

В Японии ученые из Университета Миэ впервые удалили лишнюю хромосому в клетках людей с синдромом Дауна.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Vietnam.vn.

Во время эксперимента был применен инструмент редактирования генов CRISPR-Cas9. С его помощью была удалена 21-я хромосома, которая и вызывает синдромом. Вероятность успеха в восстановлении нормальной функции клеток составляет до 37,5 процента. После процедуры у клеток нормализовались ключевые показатели.

Однако пока метод не будет вводиться в медицинскую практику из-за риска повреждения других хромосом во время операции. Необходимо дальнейшее изучение.