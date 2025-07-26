USAID никогда не занималась на Южном Кавказе гуманитарной деятельностью.

Как передает Day.Az, об этом в интервью немецкому изданию Zeitung Berliner заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что ряд ведущих средств массовой информации Европы, включая немецкую прессу, ведет целенаправленную пропаганду против Азербайджана.

"Администрация Трампа выявила, что USAID совместно с предыдущей администрацией проводила множество тайных операций. Они финансировали ряд СМИ в регионе и поручали освещать события в Азербайджане с негативной стороны. Сейчас таких статей, связанных с Азербайджаном, меньше, так как нет больше людей, подобных Саманте Пауэр, бывшей главы USAID", - добавил он.