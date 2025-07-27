Израиль ликвидировал высокопоставленного командира «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала одного из высокопоставленных командиров ливанского движения "Хезболла" в районе Бинт-Джебейль на юге Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ уничтожила террориста Али Абд аль-Кадера Исмаила, командира в штаб-квартире сектора Бинт-Джебейль террористической организации "Хезболла", - говорится в Telegram-канале армии.

В ЦАХАЛ добавили, что Исмаил был причастен к попыткам восстановления активности "Хезболлы" в этом районе.

28 июня ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из основателей палестинского движения ХАМАС - Хахама Мухаммада Иссу аль-Иссу. Операция по устранению Иссу прошла в районе Сабра города Газа.