https://news.day.az/society/1770276.html В Газахе скончался госслужащий Сотрудник Региональной службы водной мелиорации скончался во время работы в Газахском районе. Как передает Day.Az, трагический инцидент произошёл на насосной станции в селе Шихлы. По предварительным данным, мужчина 1969 года рождения - Г. Микаилов - почувствовал себя плохо прямо на рабочем месте.
В Газахе скончался госслужащий
Сотрудник Региональной службы водной мелиорации скончался во время работы в Газахском районе.
Как передает Day.Az, трагический инцидент произошёл на насосной станции в селе Шихлы. По предварительным данным, мужчина 1969 года рождения - Г. Микаилов - почувствовал себя плохо прямо на рабочем месте.
Предположительно, причиной смерти стал инфаркт.
На месте работают следственные органы, проводится проверка обстоятельств произошедшего.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре