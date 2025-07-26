В Газахе скончался госслужащий

Сотрудник Региональной службы водной мелиорации скончался во время работы в Газахском районе.

Как передает Day.Az, трагический инцидент произошёл на насосной станции в селе Шихлы. По предварительным данным, мужчина 1969 года рождения - Г. Микаилов - почувствовал себя плохо прямо на рабочем месте.

Предположительно, причиной смерти стал инфаркт.

На месте работают следственные органы, проводится проверка обстоятельств произошедшего.