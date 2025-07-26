"Ливерпуль" установит мемориальную скульптуру в память о Жоте

Руководство английского "Ливерпуля" планирует установить мемориальную скульптуру в память о погибшем португальском футболисте Диогу Жоте возле домашнего стадиона команды.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба "Ливерпуля".

Вещи, которые болельщики оставляли в память о Жоте возле домашнего стадиона, где возник стихийный мемориал, в клубе пообещали надежно хранить в дальнейшем. Цветы переработают в компост и будут использовать на клубных объектах. Остальные предметы будут переработаны и использованы для создания постоянной мемориальной скульптуры, которая станет будущим центром памяти на "Энфилде".

Игроки "Ливерпуля" в предстоящем сезоне будут выступать в футболках, на которые будет нанесен логотип в память о Жоте - "Forever 20". Португалец выступал за команду под 20-м номером. После гибели игрока "Ливерпуль" вывел этот номер из обращения.

Жота погиб 3 июля в результате автокатастрофы. По информации Daily Mail, автомобиль "Ламборгини", в котором находились Жота и его брат Андре, потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего вылетел в кювет и загорелся.