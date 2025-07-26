Ученые предсказали, как наступит конец света в нашей галактики.

Как передает Day.Az, в опубликованном материале отмечается, что с нашей галактикой столкнется соседняя - Туманность Андромеды, правда, произойдет это через 4 млрд лет.

В результате наш Млечный путь будет полностью разрушен.

Туманность Андромеды, несмотря на свои гигантские размеры, кажется маленьким тусклым пятном. Но постепенно она займет собой все небо и поглотит нашу звездную систему.

Моделирование показало, что две галактики сперва пролетят друг сквозь друга, но не смогут преодолеть гравитацию и притянутся, разрушившись за пару ударов. Так родится одна из крупнейших во Вселенной эллиптических галактик.

Интересно, но звезды обеих галактик выживут, впрочем, Солнцу не повезет - примерно во время второго удара оно уже будет умирать, а когда галактики сольются, остынет и превратится в белый карлик, окруженный мертвыми планетами.