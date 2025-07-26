В Сабирабаде найден утопленник

Найдено тело 20-летнего парня, утонувшего в канале в Сабирабадском районе.

Как передает Day.Az, к поискам утонувшего жителя села Гарагюней Мусаева Сафараги Эльшан оглу (2005 г.р.) были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В результате поисков, начавшихся со вчерашнего дня, тело утонувшего юноши было найдено в 15-16 км от места его гибели и сегодня примерно в 16:00 передано по назначению.

По факту проводится расследование.