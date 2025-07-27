Орбан раскритиковал фон дер Ляйен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на месте главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен он бы либо подал в отставку, либо начал перестройку Европейского союза (ЕС).

"Если бы я был фон дер Ляйен, что, очевидно, было бы непросто, какими были бы мои первые три решения? Ну, я бы немедленно ушел в отставку, раз не получается - зачем продолжать?" - сказал он, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он добавил, что ЕС использует кризисы для ослабления позиций стран-членов, поэтому на месте главы Еврокомиссии он бы занялся восстановлением баланса между национальными и европейскими полномочиями. После этого, по его словам, он бы создал модель "концентрических кругов", где каждое государство могло бы выбрать степень участия в интеграции.

Орбан заключил, что нынешняя структура ЕС ведет к упадку и распаду, а единственным шансом на спасение он видит перестройку по многоуровневому принципу.

Ранее Орбан не ответил однозначно на вопрос о том, будет ли третья мировая война. В качестве причин для волнения из-за возможного глобального конфликта он назвал рост напряженности между ведущими державами, увеличение числа международных конфликтов, гонку вооружений, разделение мира на блоки, усиление торговых ограничений и миграции.