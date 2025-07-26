В интервью Berliner Zeitung помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев прокомментировал слухи об участии США в проекте Зангезурского коридора, сообщает Day.Az.

Он подчеркнул, что это вопрос к армянской стороне: "Что бы там ни обсуждалось, мы не знаем. Если они сотрудничают с американскими компаниями, это их дело".

"Мы проводим свою домашнюю работу. Расширяем транспортные связи и контакты со всеми нашими соседями - Грузией, Ираном и Россией. В целом такие связи будут полезны для всего региона. Если Армения к этому готова, мы с радостью совместно будем развивать Транскавказский транспортный коридор", - добавил помощник Президента.