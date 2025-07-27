https://news.day.az/world/1770312.html Эрдоган хочет ускорить организацию встречи Путин-Зеленский Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет ускорить организацию возможной встречи российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Стамбуле. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Эрдоган хочет ускорить организацию встречи Путин-Зеленский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет ускорить организацию возможной встречи российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Стамбуле.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Мы как переговорщики пытаемся сблизить позиции РФ и Украины, у которых есть разногласия по данному вопросу", - сказал глава ведомства.
По его словам, Эрдоган считает, что благодаря встрече лидеров удастся преодолеть ряд тупиковых моментов в переговорах между делегациями.
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