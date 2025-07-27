Пассажирская лодка ушла под воду в Нигерии

В нигерийском штате Нигер затонула пассажирская лодка в реке, погибли 25 человек.

Как сообщает Day.Az, лодка, перевозившая пассажиров на рынок из Муньи (штат Нигер), затонула в районе Широро.

По предварительным данным, погибли 25 человек, десятки пропали без вести.

Официальные лица заявили, что поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.