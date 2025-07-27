https://news.day.az/world/1770348.html Пассажирская лодка ушла под воду в Нигерии - более 20 погибших В нигерийском штате Нигер затонула пассажирская лодка в реке, погибли 25 человек. Как сообщает Day.Az, лодка, перевозившая пассажиров на рынок из Муньи (штат Нигер), затонула в районе Широро. По предварительным данным, погибли 25 человек, десятки пропали без вести.
Пассажирская лодка ушла под воду в Нигерии - более 20 погибших
В нигерийском штате Нигер затонула пассажирская лодка в реке, погибли 25 человек.
Как сообщает Day.Az, лодка, перевозившая пассажиров на рынок из Муньи (штат Нигер), затонула в районе Широро.
По предварительным данным, погибли 25 человек, десятки пропали без вести.
Официальные лица заявили, что поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
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