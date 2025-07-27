В аэропорту США загорелся самолет

Пассажирский самолёт загорелся в международном аэропорту Денвера.

Как передает Day.Az, проблемы у Boeing 737 Max компании American Airlines начались во время взлëта.

У борта до Майами внезапно вспыхнула стойка шасси. В самолёте в этот момент находилось 6 членов экипажа и 173 пассажира, в результате всех пришлось экстренно эвакуировать из салона по аварийному трапу. При этом 5 человек получили ушибы, им оказали помощь на месте, ещё одного пассажира пришлось госпитализировать в больницу.

Остальные вылетят в Майами на другом "Боинге", но позже - из-за ЧП на данный момент в воздушной гавани задержано 87 рейсов.

В марте этого года в аэропорту Денвера уже горел самолëт авиакомпании American Airlines: тогда борт, прилетевший из Колорадо-Спрингс, загорелся на ВПП сразу после посадки.