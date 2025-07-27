https://news.day.az/society/1770358.html В Азербайджане произошло землетрясение На границе Загатальского и Гахского районов произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Сообщается, что землетрясение было зафиксировано в 04:59 по местному времени.
В Азербайджане произошло землетрясение
На границе Загатальского и Гахского районов произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Сообщается, что землетрясение было зафиксировано в 04:59 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 3,3, очаг находился на глубине 17 км.
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