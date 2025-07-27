В Азербайджане произошло землетрясение

На границе Загатальского и Гахского районов произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Сообщается, что землетрясение было зафиксировано в 04:59 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 3,3, очаг находился на глубине 17 км.