https://news.day.az/society/1770358.html

В Азербайджане произошло землетрясение

На границе Загатальского и Гахского районов произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Сообщается, что землетрясение было зафиксировано в 04:59 по местному времени.