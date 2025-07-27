Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Есть предательство, после которого человек становится политическим трупом. А есть такие предательства, после которых он теряет даже человеческое обличье. Именно это произошло с Видади Мустафаевым - человеком, который, прикрывшись вывеской "общественной организации "Возрождение"", устроил грязную публичную пляску на крови двух убитых азербайджанцев - братьев Сафаровых -в Екатеринбурге.

Напомню - под ребром Урала, в бетонных кишках Екатеринбурга, вспороли ткань жизни сразу двух человек. Зияддин и Гусейн Сафаровы - сыновья Азербайджана, мужи, отцы, предприниматели. Жили, как тысячи других - вольных или по нужде переселившихся в северную страну. Работали. Крутили бизнес. Открыли ресторан - "Каспий". Название, как боль: напоминание о далёком, теплом море, что омывает берега родины.

А потом - как будто нож воткнули в середину страницы: смерть. Двойная. При странных обстоятельствах.

27 июня 2025 года - словно выстрел в спину. В Екатеринбурге стартует рейд по десяти адресам. Пятьдесят человек, преимущественно азербайджанцы, за считаные часы превращаются из граждан и предпринимателей в "подозреваемых в составе этнической ОПГ". Заходят, кладут лицом в пол, волокут, давят коленом. Офицеры молчат, словно автоматы. Следком в режиме "пылесоса" собирает фамилии, лица, отпечатки.

И вот - Зияддин и Гусейн Сафаровы. Задержаны. Через сутки - мертвы. Один - в больнице. Второй - прямо в полицейском участке, пока ждал скорую. Не дождался. Не успели. Или не захотели успеть?

Российский Следком буднично объявляет: "острая сердечная недостаточность", у одного - инсульт, у другого - эмболия. Мол, сами умерли. Так бывает.

Но тела возвращают в Азербайджан. На родной земле, они, наконец, получают право на правду. Повторная экспертиза Минздрава выявляет гематомы, ушибы, переломы. Не пулевые, не ножевые, но явные. Следы пыток? Следы избиений? Следы "особых методов" допроса?

Азербайджанские патологоанатомы выносят вердикт: посттравматический шок. У одного - ещё и постгеморрагический. Это уже не болезнь. Это - следствие. Это - акт насилия.

Внутри этой истории нет героев, только - фигуранты. Арестованы члены семьи, в том числе Бакир Сафаров. Следствие называет их "преступной группой", вспоминает старые дела начала 2000-х - якобы криминальные разборки, передел сфер влияния. Но почему тогда никто не умирал от "сердечной недостаточности" двадцать лет назад? Почему именно сейчас? Почему именно братья?

Зачем, спустя два десятилетия, понадобилось развернуть карательную машину и пустить её по национальному следу?

1 июля - новый акт этой трагикомедии. Задержан лидер азербайджанской диаспоры на Урале - Шахин Шыхлински. Уложен лицом в землю, рядом - его сын. Такой "гостеприимный" российский асфальт. Позже отпущен - после допроса. Но осадок, как говорят, остался. И не только на лице.

Одновременно в Воронеже берут Юсуфа Халилова - якобы "ключевого игрока" в азербайджанской преступной среде региона. Следствие, похоже, лепит из азербайджанцев образ новой "мафии". Не с итальянскими шляпами и сигарами, а с чёрными мешками на голове и ногами в наручниках.

Это уже не борьба с преступностью. Это этнический расстрел репутации. Потому что легче всего навесить ярлык. "Диаспора". "Этническая ОПГ". "Азербайджанская мафия". А потом - ломать судьбы, тела, семьи.

Может быть, Сафаровы виноваты. А может - стали жертвами борьбы за чужие активы, влияния, связи. В России не впервой сливать бизнес вместе с владельцем. Особенно если он не славянской внешности. Особенно если его имя трудно выговорить.

Но даже если предположить, что кто-то из Сафаровых замешан в чём-то криминальном - разве смерть в отделе полиции - это то, что называется "мерой пресечения"? Разве в России снова разрешено бить людей до комы, до инсульта, до гроба?

Те, кто не чувствует боли этой истории - либо камни, либо циники. Потому что смерть двух граждан Азербайджана на российской земле - это уже не локальная трагедия. Это - лакмус. Это - предупреждение. Это - зеркальное отражение той России, которая теряет контроль над собственными силовиками.

Сафаровых уже не вернуть. Их похоронили на родной земле - рядом с родителями. Но вопросы остались жить. И жить будут до тех пор, пока не ответит каждый, кто участвовал - прямо или косвенно - в этой расправе.

И вот, когда кровь ещё не успела остыть на асфальте, на сцену вышел он - Видади Мустафаев, и сделал то, что делает только один тип людей. Он оправдал убийц.

Мустафаев, без малейшего стыда, заявил на YouTube-канале LiveTV Az, что расстрел двух азербайджанцев "не имеет ни политической, ни этнической подоплёки". Это прозвучало как пощёчина каждому азербайджанцу в России, как пощёчина матери Сафаровых, как плевок в лицо всей азербайджанской диаспоре, которую он, по-видимому, считает стадом без памяти и достоинства.

А теперь зададимся вопросом: кем надо быть, чтобы так говорить? Когда азербайджанцев убивают - это не этнический вопрос? Когда полиция задерживает, унижает, калечит выходцев из Азербайджана - это не репрессии? В городе, где азербайджанцев десятки тысяч, почему именно эти двое были убиты? Почему именно в тот момент, когда Шахин Шихлинский и активисты били тревогу о нарушениях прав соотечественников? Почему за последние два года в Екатеринбурге сотни азербайджанцев подверглись изоляции, допросам, унижению? Почему десятки из них выходят из отделов полиции молчаливыми, сломленными?

Ответ прост: Мустафаеву это удобно. Ведь он встроен в систему. Он не представитель общины, а карманный громоотвод местной власти, созданный для того, чтобы сбивать протестные волны. Его задача - отвлечь внимание от сути, заменить правду ложью, размыть границы между преступлением и нормой. Он - Иуда в современной одежде, продавший не Христа, а память, боль и достоинство своего народа за доступ в кабинет чиновника и кусок административной подачки.

Мустафаеву мало предательства. Ему нужно ещё и оболгать тех, кто действительно борется. Потому мишенью его словесной грязи стал Шахин Шихлинский - уважаемый лидер азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, человек, который не боится говорить о проблемах, который вышел к прессе, связался с Азербайджаном, поднял вопрос на международный уровень. Вместо солидарности, Мустафаев устроил сознательную кампанию лжи, надел на себя маску моралиста и начал травлю.

По его версии, Шихлинский - это не лидер, а диктатор, не организатор, а коррупционер, не патриот, а политикан. Эти лживые, ничем не подкреплённые обвинения напоминают брошенную под колёса подножку - не чтобы догнать, а чтобы сбить и растоптать.

История, которую Видади Мустафаев пытается выдать за "криминальные разборки", на деле - хладнокровное убийство двух азербайджанцев, совершённое при полном молчании официальных структур России.

Он вышел в эфир, сел перед микрофоном и начал повторять за полицией их версию - как попугай, выдрессированный в ведомственной клетке. Мол, "были подозрения", "дали признания", "не надо политизировать". То есть когда наших парней убивают без суда и следствия - это не политический акт, а когда кто-то протестует - это уже "разжигание".

Даже официальный представитель Следственного комитета не осмелился утверждать, что Сафаровы были "преступниками". Расследование шло. Никаких обвинительных заключений не было. Мустафаев же решил всё за всех - объявив убитых виноватыми.

.... За последние полтора года в Екатеринбурге были зафиксированы по меньшей мере 47 случаев задержаний азербайджанцев по абсурдным основаниям. В ряде случаев - с применением насилия. Молодых ребят избивают на улицах, а затем заставляют подписывать признания. Несовершеннолетние допрашиваются без адвокатов. Десятки жалоб просто исчезли - в мусорных корзинах прокуратуры.

При этом организации, подконтрольные людям вроде Мустафаева, не подают ни одной жалобы, не выступают с ни одним заявлением, не поднимают ни одного вопроса. Они существуют лишь для одного - чтобы быть бутафорией, создавать картинку "интеграции", а на деле - закрывать глаза на издевательства над своими же людьми.

В самой гуще диаспорной жизни на Урале, в Екатеринбурге, есть имя, которое для каждого азербайджанца звучит как символ устойчивости, преданности и чести. Это - Шахин Шыхлинский, фактический лидер азербайджанской общины Урала, человек, на которого равняются, к чьему слову прислушиваются и чьё имя вызывает уважение даже у тех, кто далёк от политики. Он - не карьерист, не администратор на зарплате, а борец. Борец против фальсификаций, сепаратизма, против мифов вроде так называемой "Талыш-Муганской Республики". Он - живой щит, в который из года в год летят стрелы тех, кто хочет раздробить азербайджанскую диаспору и сломать её позвоночник.

И вот, одним из таких стрелков стал Видади Мустафаев, который, подобно гнусному резонатору чужих установок, выступает с агрессивными нападками на Шахина Шыхлинского. Почему? Ответ прост: не из-за принципов, а из-за зависти. Не из-за убеждений, а из-за мелкой, болотной натуры. Не из-за правды, а потому что ему указали - атакуй.

Мустафаев давно уже не самостоятельен. Он движим завистью к влиянию и авторитету Шахина Шыхлинского - человека, который никогда не лоббировал себя, не искал дешёвой славы, а просто делал дело. Он объединял, воспитывал, защищал. Он открыто и прямо выступал против любых сепаратистских вымыслов, против попыток возвести предательство в ранг "национальной идентичности". Именно Шыхлинский громко и ясно заявлял: "никакой Талыш-Муганской Республики не было, нет и быть не может. Это - политическая диверсия против азербайджанской государственности".

Эти слова были для Мустафаева как кость в горле. Потому что он - не политик, не идеолог, не интеллектуал. Он - инструмент. Его действия - отражение интересов тех, кто давно пытается "раздробить", "ущмирить", деморализовать азербайджанцев в России. В тех структурах, которые годами создавали ложные этноконфликты, публиковали карты с фейковыми республиками и финансировали параллельные диаспоры, отлично понимают: пока у азербайджанцев есть свои лидеры - сильные, честные, уважаемые - как Шахлинский, диаспору не удастся сломать.

Вот почему Мустафаев и пошёл в атаку. Не по зову сердца, а по команде. Он - марионетка, за ниточки которой дёргают те, кто хочет ослабить позиции азербайджанцев в общественно-политической жизни России. Кто хочет превратить нашу мощную общину в этнографическую декорацию. Кто хочет отрезать нас от истории и связать руки в настоящем.

Именно такие, как Видади Мустафаев, разносят внутри азербайджанской диаспоры заразы раздора. Под прикрытием "альтернативного мнения" он внедряет сомнение, подозрительность, зависть. Он - голос чужого приказа. Сегодня он атакует Шахина Шыхлинского, а завтра с тем же азартом сдаст в эфир любой заказ - против Карабаха, против шехидов, против самого имени "Азербайджан".

В этом контексте действия руководителя общественной организации "Азербайджан-Урал", известного адвоката и юриста Шахина Шихлинского - это не просто поступок, это моральный подвиг. Он, несмотря на угрозы, несмотря на давление, открыто выступил против полицейского произвола. Он инициировал контакты с МИД Азербайджана, донёс информацию до Баку, мобилизовал диаспору, собрал журналистов. Благодаря ему тема убийства Сафаровых вышла за пределы одного города.

И именно за это Мустафаев пошёл в наступление. Он понимал: если правда всплывёт - его роль станет очевидна. Он не общественник. Он - административный клерк, ловко встроившийся в вертикаль репрессий.

В цивилизованном обществе любой общественник, который услышал бы о нарушении прав соотечественников, первым делом пошёл бы в суд, к правозащитникам, в СМИ. Что сделал Видади Мустафаев? Он пошёл по пути доносчика.

По его же признанию, он написал донос в азербайджанские спецслужбы на Шахина Шихлинского. Обвинил его, ни много ни мало, в связях с армянской разведкой. Почему? Потому что тот мешает его "проектам". Потому что тот - влиятельный, уважаемый, системный. Потому что тот - не предал народ. А Мустафаев - предал.

В своей риторике он делает всё, чтобы разделить азербайджанцев по категориям: "настоящих" и "ненастоящих", "талышей" и "неталышей", "армяноподобных" и "верных". Это - язык репрессивной машины. Это не язык человека, живущего среди своего народа. Это язык провокатора, работающего на раскол, на подозрение, на паранойю. Ему удобно, чтобы азербайджанцы начали подозревать друг друга, доносить друг на друга, изолироваться и замолчать. А он - будет "единственным официальным голосом". Удобный, безопасный, беззубый. Карманный.

Но он зашёл дальше. Мустафаев - фальсификатор истории. Его попытка выставить Шихлинского как "самозванца" - дешёвый трюк. Шихлинский работает в Екатеринбурге более 20 лет, вёл проекты с участием российских властей, официально приглашал президентов, послов, депутатов, принимал участие в межнациональных форумах, открывал Дни культуры Азербайджана.

А Мустафаев? Где его заслуги? Он хвастается коробками "писем благодарности" от безымянных учреждений, но не может назвать ни одной конкретной инициативы, изменившей жизнь хотя бы одного человека. Его единственный реальный "проект" - дискредитация тех, кто работает по-настоящему.

Отдельной строкой - враньё о якобы украденных деньгах на мечеть. Ни один документ, ни одно следствие не подтвердило, что Шихлинский присвоил средства. Более того, проект мечети был заморожен по инициативе самой администрации Екатеринбурга, которая отозвала разрешение на строительство, ссылаясь на "градостроительные ограничения". Но Мустафаеву это не нужно. Ему нужна грязь. Потому что грязь - его среда. Как дождевой червь живёт в почве, так и он - в потоке лжи.

Мустафаев с пеной у рта твердит, что община Шихлинского состоит из 40-45 человек. Но на крупных культурных мероприятиях, организованных "Азербайджан-Урал", присутствуют сотни, иногда тысячи азербайджанцев. Представители мэрии, губернатор, главы региональных управлений участвуют в этих событиях. Общину уважают. С ней работают. Её знают. Её боятся. А его - нет.

...Существуют фигуры, которые позорят не только себя, но и само пространство, в котором они появляются. Их задача - размывать истину, придавать легитимность насилию, выжигать правду до пепла. Именно таким человеком стал Видади Мустафаев.

Вместо того чтобы защищать азербайджанцев, он обслуживает интересы структур, которые издеваются над азербайджанцами, убивают их, преследуют и превращают в статистику. Он не просто не вмешался, когда убили братьев Сафаровых. Он оправдал убийц. Он вытащил из пропагандистской канализации самые грязные формулировки: "криминал", "признались", "заполитизировали" - повторяя в точности тезисы пресс-службы МВД. Он стал рупором системы, а не голосом народа.

Он играет на тему "я родился в России, меня никто не угнетал". Но это - индивидуальный комфорт за счёт коллективного молчания. Это классика ассимилированного холуя: "меня не тронули - значит, проблем нет". Он сравнивает страдания общины с личным благополучием и делает вывод: "если мне хорошо - значит, всё нормально". Это логика прислужника, а не представителя народа.

Видади Мустафаев не имеет морального, исторического и человеческого права выступать от имени азербайджанской общины. Он может говорить только от имени своей фамилии - и то под вопросом.

Он - не Видади. Он - политический Вазир. Он не "Возрождение", а моральная утилизация. Он - не общественник, а вещь в руках хозяев.

И пусть никто не забудет, что когда кровь Сафаровых ещё не остыла, этот человек пошёл в эфир не чтобы требовать справедливости, а чтобы отмывать убийц. Это не ошибка. Это не заблуждение. Это - осознанная позиция. И она должна быть названа вслух: предательство.

Сегодня, когда азербайджанцы в России под давлением, когда наше имя пытаются ассоциировать с криминалом, когда нас убивают и молчат - нам не нужны такие, как Мустафаев. Нам не нужны "свои", которые, оказавшись у микрофона, становятся хуже врагов.

Он - Иуда без петли. И это гораздо страшнее.