Военного "Хезболлах" убили при атаке израильского БПЛА

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по автомобилю, которым управлял один из членов шиитской милиции "Хезболлах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

По его информации, инцидент произошел на шоссе в окрестностях города Тир на юге Ливана, шиитский боец скончался на месте от полученных ранений.

25 июля в городе Бинт-Джбейль при атаке израильского беспилотника был ликвидирован полевой командир "Хезболлах", отвечавший за военные операции на восточном участке границы.