Таиланд и Камбоджа проведут переговоры

Лидеры Таиланда и Камбоджи Пхумтхам Вечаячай и Хун Манет в понедельник проведут переговоры в Малайзии после того, как 24 июля на границе двух стран произошли вооруженные столкновения между военными.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан.

"У меня была возможность поговорить с министрами иностранных дел как Таиланда, так и Камбоджи. Они согласны с тем, что никакая другая страна не должна быть вовлечена в этот вопрос. Они полностью доверяют Малайзии и попросили меня быть посредником", - приводит агентство Bernama слова министра.

Он также добавил, что ожидает телефонного звонка от госсекретаря США Марко Рубио, поскольку США выразили готовность быть посредниками.

"Однако я считаю, что лучше, если сначала Малайзия выступит посредником, поскольку это внутреннее дело АСЕАН, и Малайзия как председатель АСЕАН должна играть эту роль", - добавил министр.