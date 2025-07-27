В Баку завершился Dream Fest 2025

Четыре дня музыкального восторга на берегу Каспия: Dream Fest вновь объединил звёзд и тысячи зрителей. Яркие эмоции, ритмы, от которых дрожит воздух, и сцена, сияющая как калейдоскоп мировых звёзд - так прошёл Dream Fest, масштабный музыкальный фестиваль, вновь собравший под открытым небом в Sea Breeze артистов международного уровня, любимцев публики и азербайджанских исполнителей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это были не просто четыре дня, каждый вечер - как отдельная глава большого музыкального романа, наполненного драйвом, неожиданными дуэтами, громкими премьерами и настоящим праздником чувств. Здесь звучала музыка всех жанров: от мелодичных поп-баллад до дерзких хип-хоп бэнгеров, объединяя поклонников самых разных вкусов.

Кульминацией стал заключительный день фестиваля - Super Hit Day, превратившийся в настоящий парад хитов. Публика с замиранием сердца встречала кумира за кумиром: на сцену один за другим выходили главные герои ночи - сам организатор фестиваля, известный артист Эмин Агаларов (EMIN), легенда турецкого рэпа Ceza, харизматичная и дерзкая Alizade - представительница новой волны хип-хопа с азербайджанскими корнями, казахстанский хитмейкер с азербайджанскими корнями Jah Khalib, и, наконец, взорвавший сцену своим появлением - всемирно известный американский рэпер Tyga. Это был вихрь музыки, танцев, света и непередаваемой энергии, который захватил сердца тысяч людей, среди которых было немало зарубежных гостей.

Атмосфера в зале, в основном среди молодых фанатов, была по-настоящему электрической. Зрители пели в унисон, танцевали, снимали видео, делились эмоциями, проживая каждый трек на максимуме. Ведущими вечера стали обаятельный Мурад Дадашов и харизматичная Хусния Магеррамова, с лёгкостью создавая мост между артистами и публикой, добавляя вечеру юмора и тепла.

Дополнительным подарком для зрителей стало захватывающее дрон-шоу из 500 беспилотников, осветившее ночное небо фантастическими узорами и образами, от которых перехватывало дыхание. А финальной точкой стал уже традиционный, но всегда волшебный фейерверк над водами Каспия - как символ того, что музыка, как и мечты, не знает границ.