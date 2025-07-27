Женская сборная Англии выиграла ЧЕ по футболу

Женская сборная Англии в серии пенальти обыграла команду Испании в финальном матче чемпионата Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, турнир прошел в Швейцарии, финальная встреча состоялась в Базеле.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Испании мяч забила Мариона Кальдентей (25-я минута). У англичанок отличилась Алессия Руссо (57). В серии пенальти команда Англии оказалась сильнее со счетом 3:1.

Сборная Испании является действующим чемпионом мира. В финале турнира 2023 года испанки обыграли англичанок со счетом 1:0. Испанки ранее не побеждали на чемпионатах континента. В финале прошлого чемпионата Европы сборная Англии со счетом 2:1 в дополнительное время обыграла команду Германии и впервые завоевала титул.

Рекордсменками по количеству побед на чемпионатах Европы являются немки, которые завоевали восемь титулов.