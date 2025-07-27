Эрдоган заявил о масштабной борьбе с лесными пожарами в Турции

Турция находится в постоянной боевой готовности для защиты "Зеленой Родины" от лесных пожаров: в борьбе участвуют 27 самолетов, 105 вертолетов, около 6 тысяч машин, 25 тысяч сотрудников лесной службы и 132 тысячи добровольцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом написал на своих страницах в социальных сетях Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган отметил, что Турция ведет масштабную борьбу с лесными пожарами как с воздуха, так и с земли.

"Наше Министерство сельского и лесного хозяйства, прежде всего, а также все соответствующие учреждения под координацией AFAD продолжают работу без перерыва - с большой чуткостью, самоотдачей и жертвенностью", - говорится в сообщении Эрдогана.

"С начала летнего сезона мы полностью потушили 3062 очага пожара, вспыхнувших в нашей стране. В продолжающихся работах по тушению пожаров в различных районах нашей Зеленой Родины, от которых мы надеемся в ближайшее время получить добрые вести, я желаю успехов нашим героям, которые с полной самоотдачей выполняют свой долг", - сказал турецкий лидер.