https://news.day.az/politics/1770397.html Сахиба Гафарова посетила Женеву Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 27-го июля прибыла в город Женеву в Швейцарской Конфедерации для участия в 6-й Всемирной Конференции Спикеров Парламентов и в 15-м Саммите Женщин-Спикеров Парламентов Межпарламентского Союза.
Сахиба Гафарова посетила Женеву
Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 27-го июля прибыла в город Женеву в Швейцарской Конфедерации для участия в 6-й Всемирной Конференции Спикеров Парламентов и в 15-м Саммите Женщин-Спикеров Парламентов Межпарламентского Союза.
Как передает Day.Az, в аэропорту Женевы Сахибу Гафарову встречали посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, постоянный представитель нашей страны при Женевском бюро ООН Галиб Исрафилов и другие официальные лица.
В рамках визита предусмотрены выступления спикера Милли Меджлиса на мероприятиях и ряд встреч с главами делегаций.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре