Сахиба Гафарова посетила Женеву

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 27-го июля прибыла в город Женеву в Швейцарской Конфедерации для участия в 6-й Всемирной Конференции Спикеров Парламентов и в 15-м Саммите Женщин-Спикеров Парламентов Межпарламентского Союза.

Как передает Day.Az, в аэропорту Женевы Сахибу Гафарову встречали посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, постоянный представитель нашей страны при Женевском бюро ООН Галиб Исрафилов и другие официальные лица.

В рамках визита предусмотрены выступления спикера Милли Меджлиса на мероприятиях и ряд встреч с главами делегаций.