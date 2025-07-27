В Баку загорелся Ford

В Насиминском районе города Баку загорелся моторный отсек легкового автомобиля марки Ford.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, остальная часть автомобиля и другие машины были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы.