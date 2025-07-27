https://news.day.az/society/1770361.html В Баку загорелся Ford В Насиминском районе города Баку загорелся моторный отсек легкового автомобиля марки Ford. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Согласно информации, остальная часть автомобиля и другие машины были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы.
В Баку загорелся Ford
В Насиминском районе города Баку загорелся моторный отсек легкового автомобиля марки Ford.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, остальная часть автомобиля и другие машины были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы.
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