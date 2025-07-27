Вниманию метеочувствительных!

Обнародован медико-метеорологический прогноз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в Национальной службе гидрометеорологии сообщили, что 28 июля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеоусловий, что в целом считается благоприятным для метеочувствительных людей.