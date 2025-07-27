https://news.day.az/society/1770403.html Вниманию метеочувствительных! - Прогноз на завтра Обнародован медико-метеорологический прогноз. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в Национальной службе гидрометеорологии сообщили, что 28 июля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеоусловий, что в целом считается благоприятным для метеочувствительных людей.
Вниманию метеочувствительных! - Прогноз на завтра
Обнародован медико-метеорологический прогноз.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в Национальной службе гидрометеорологии сообщили, что 28 июля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеоусловий, что в целом считается благоприятным для метеочувствительных людей.
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