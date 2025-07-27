В Шеки столкнулись два "ВАЗА"

В Шекинском районе столкнулись легковые автомобили марки "ВАЗ", есть раненые.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автодороги Шеки-Огуз, проходящем по территории села Кобер-Зейзид, столкнулись легковые автомобили "ВАЗ 2107" и "ВАЗ 2101". После столкновения автомобиль марки "ВАЗ 2107" упал в небольшой ров на обочине дороги. Во время аварии пострадали водитель автомобиля "ВАЗ 2101" и один пассажир, личности которых уточняются.

Раненые госпитализированы в отделение скорой помощи Шекинской центральной районной больницы (ЦРБ), им оказывается медицинская помощь.

По факту проводится расследование.