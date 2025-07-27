https://news.day.az/society/1770374.html В Шеки столкнулись два "ВАЗА" - есть пострадавшие - ФОТО В Шекинском районе столкнулись легковые автомобили марки "ВАЗ", есть раненые. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автодороги Шеки-Огуз, проходящем по территории села Кобер-Зейзид, столкнулись легковые автомобили "ВАЗ 2107" и "ВАЗ 2101". После столкновения автомобиль марки "ВАЗ 2107" упал в небольшой ров на обочине дороги.
В Шеки столкнулись два "ВАЗА" - есть пострадавшие - ФОТО
В Шекинском районе столкнулись легковые автомобили марки "ВАЗ", есть раненые.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автодороги Шеки-Огуз, проходящем по территории села Кобер-Зейзид, столкнулись легковые автомобили "ВАЗ 2107" и "ВАЗ 2101". После столкновения автомобиль марки "ВАЗ 2107" упал в небольшой ров на обочине дороги. Во время аварии пострадали водитель автомобиля "ВАЗ 2101" и один пассажир, личности которых уточняются.
Раненые госпитализированы в отделение скорой помощи Шекинской центральной районной больницы (ЦРБ), им оказывается медицинская помощь.
По факту проводится расследование.
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