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В Шеки столкнулись два "ВАЗА" - есть пострадавшие - ФОТО

В Шекинском районе столкнулись легковые автомобили марки "ВАЗ", есть раненые. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автодороги Шеки-Огуз, проходящем по территории села Кобер-Зейзид, столкнулись легковые автомобили "ВАЗ 2107" и "ВАЗ 2101". После столкновения автомобиль марки "ВАЗ 2107" упал в небольшой ров на обочине дороги.