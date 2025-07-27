США потратят баснословную сумму на ремонт самолета, подаренного Катаром

США перераспределили почти миллиард долларов военного бюджета, выделенных на модернизацию ядерных программ, ради ремонта Boeing 747-8, предназначенного для использования в качестве президентского самолета Air Force One.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что стоимость ремонта самолета засекречена.

"Никто не хочет обсуждать загадочный перевод $934 млн финансирования из одного из самых излишне финансируемых и вышедших из-под контроля проектов Пентагона - модернизации стареющих американских ядерных ракет наземного базирования", - говорится в публикации.

NYT утверждает, что данная сумма, почти наверняка, включается в себя реконструкцию нового самолета Air Force One.

Представители ВВС США подтвердили изданию, что сумма на ремонт была взята из средств, выделенных на ядерную программу Sentinel.