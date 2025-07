https://news.day.az/world/1770414.html

США потратят баснословную сумму на ремонт самолета, подаренного Катаром

США перераспределили почти миллиард долларов военного бюджета, выделенных на модернизацию ядерных программ, ради ремонта Boeing 747-8, предназначенного для использования в качестве президентского самолета Air Force One. Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times.