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Автомобиль ушел в грунт вместе с асфальтом в Сингапуре - ВИДЕО

Автомобиль ушел в грунт вместе с асфальтом на одном из перекрестков Сингапура. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сидевшую за рулем женщину удалось спасти, ее с травмами доставили в больницу. Представляем вашему вниманию данное видео: