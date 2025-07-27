Автомобиль ушел в грунт вместе с асфальтом в Сингапуре

Автомобиль ушел в грунт вместе с асфальтом на одном из перекрестков Сингапура.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сидевшую за рулем женщину удалось спасти, ее с травмами доставили в больницу.

Представляем вашему вниманию данное видео: