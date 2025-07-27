https://news.day.az/world/1770433.html Автомобиль ушел в грунт вместе с асфальтом в Сингапуре - ВИДЕО Автомобиль ушел в грунт вместе с асфальтом на одном из перекрестков Сингапура. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сидевшую за рулем женщину удалось спасти, ее с травмами доставили в больницу. Представляем вашему вниманию данное видео:
Автомобиль ушел в грунт вместе с асфальтом в Сингапуре - ВИДЕО
Автомобиль ушел в грунт вместе с асфальтом на одном из перекрестков Сингапура.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сидевшую за рулем женщину удалось спасти, ее с травмами доставили в больницу.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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