Трамп отказался понижать уровень пошлин для ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снижать уровень пошлин для Европейского союза с 15%. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Лучше - это значит ниже? Нет", - сказал американский лидер в ответ на вопрос журналиста, может ли он предложить ЕС ставку по пошлинам, которая лучше, чем 15%.

12 июля Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на товары из Евросоюза. По его словам, если власти европейских стран дадут зеркальный ответ, Соединенные Штаты прибавят "это число" к своим тарифам.