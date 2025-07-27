В сеть слили рендер Samsung Galaxy S26 Ultra

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал в сети концептуальный рендер флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra, выход которого ожидается только в 2026 году. Изображение демонстрирует возможные изменения в дизайне и дает первое представление о том, как может выглядеть будущая топ-модель компании.

Как передает Day.Az, об этом сообщает GizmoChina.

Главное изменение касается задней панели устройства. Хотя общее расположение элементов осталось прежним, три основные камеры - основная, сверхширокоугольная и телеобъектив-перископ - теперь объединены и вписаны в слегка приподнятый овальный модуль. Этот дизайн, по слухам, может быть схож с предполагаемым внешним видом Galaxy Z Fold 7 и Galaxy S25 Edge.

Сам Ice Universe отмечает, что пока неясно, станет ли этот дизайн финальным, однако, по его словам, существует "довольно высокая вероятность", что флагман следующего поколения будет выглядеть именно так. Предполагается, что Samsung может использовать увеличенный камерный блок для размещения более крупного основного сенсора и нового телеобъектива, что потенциально позволит сделать остальную часть корпуса Galaxy S26 Ultra тоньше.