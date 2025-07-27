В ДР Конго боевики атаковали церковь

Боевики из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убили в поселке Команда в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) более 40 человек, 20 из которых были убиты внутри церкви.

Как передает Day.Az, об этом сообщила конголезская радиостанция Okapi.

Вооруженная группа атаковала поселок в ночь на 27 июля, отмечает она. Убиты 43 человека, включая 20 прихожан, которые находились внутри храма на ночной молитве. Боевики подожгли несколько общественных зданий и частных домов.

Конголезские правительственные части и подразделения армии Уганды, находящиеся в провинции Итури по согласованию с правительством ДРК, ведут поиск боевиков.