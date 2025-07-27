Туристический автобус опрокинулся в России

Туристический автобус из Удмуртии съехал в кювет и опрокинулся.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщил региональный министр здравоохранения Айрат Рахматуллин в воскресенье.

"В результате происшествия пострадали более 20 человек. 15 из них доставили в Месягутовскую центральную районную больницу. Восьмерых госпитализировали. Двое из них в тяжелом состоянии, остальные - средней тяжести", - написал он в своем телеграмм-канале.

Решается вопрос об эвакуации пострадавших в Уфу. Семерых пациентов осмотрели специалисты и рекомендовали им амбулаторное лечение.

Для туристов, которые не пострадали, в селе Верхние Киги развернут пункт временного размещения. На место направлен медицинский работник.

ДТП произошло на 35-м км автодороги Малояз-Верхние Киги в Кигинском районе Башкирии: автобус марки Higer съехал в кювет и опрокинулся. Он ехал в Ижевск после туристического сплава.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).