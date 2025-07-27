ООН приветствует паузу боевых действий в Газе

ООН приветствует объявление паузы в боевых действиях на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети X написал заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер.

"Приветствуем объявление гуманитарных пауз в Газе для обеспечения доставки нашей помощи. Мы поддерживаем связь с нашими командами на местах, которые делают все возможное, чтобы помочь как можно большему числу голодающих", - говорится в заявлении.