https://news.day.az/world/1770377.html ООН приветствует паузу боевых действий в Газе ООН приветствует объявление паузы в боевых действиях на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи. Как передает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети X написал заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер.
ООН приветствует паузу боевых действий в Газе
ООН приветствует объявление паузы в боевых действиях на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети X написал заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер.
"Приветствуем объявление гуманитарных пауз в Газе для обеспечения доставки нашей помощи. Мы поддерживаем связь с нашими командами на местах, которые делают все возможное, чтобы помочь как можно большему числу голодающих", - говорится в заявлении.
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