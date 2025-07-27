Alibaba представила компактные очки с ИИ

Китайский технологический гигант Alibaba Group представил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае свой первый носимый гаджет - умные очки Quark AI.

Как передает Day.Az, устройство, как пишет South China Morning Post (SCMP), названное в честь фирменного ИИ-помощника, поступит в продажу до конца текущего года, однако точная дата пока не сообщается.

Как заявил руководитель направления интеллектуальных терминалов Alibaba Сун Ган, разработчики стремились решить ключевые проблемы существующих на рынке аналогов: громоздкость, слабое время автономной работы и ограниченный функционал. Ключевой особенностью новинки стали дужки, которые на 40% тоньше отраслевых стандартов, что делает их более комфортными для ношения. Аппаратной основой служит чип Qualcomm Snapdragon AR1, а работают очки под управлением сразу двух операционных систем - Android и RTOS.

Главным преимуществом Quark AI станет глубокая интеграция с экосистемой сервисов Alibaba. Пользователи смогут оплачивать покупки через Alipay, сканируя QR-коды, сравнивать цены на товары в онлайн-магазине Taobao и получать навигационные подсказки от картографического сервиса Amap во время пеших или велосипедных прогулок.

Выход на рынок умных очков происходит на фоне растущей конкуренции со стороны других китайских вендоров, таких как Rokid и Xreal. Стоит отметить, что ранее Alibaba уже сотрудничала с производителем AR-очков RayNeo, предоставляя программную поддержку для его устройств. Новый же девайс олицетворяет следующий шаг IT-гиганта по усилению позиций в сфере искусственного интеллекта.