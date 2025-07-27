Сотрудники полиции продолжают профмероприятия на пляжах

В связи с жаркой погодой и ростом потока людей на пляжи, сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия для обеспечения безопасности граждан в прибрежных зонах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в пресс-службе МВД сообщили, что в рамках этих мероприятий полицейские патрули проводят профилактические беседы с водителями, напоминая о необходимости соблюдения скоростного режима и недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения.

Также в пляжных зонах проводятся разъяснительные беседы с гражданами с целью поддержания общественного порядка. Людям рекомендуют не загрязнять территорию отдыха, следить за детьми и незамедлительно сообщать полиции о любых инцидентах.

Кроме того, полицейские проводят беседы и с водителями различных транспортных средств, которые находятся в местах массового скопления людей у моря, объясняя правила безопасности.

Отмечается, что подобные профилактические мероприятия будут проводиться на регулярной основе.