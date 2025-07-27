https://news.day.az/society/1770385.html

Трагедия в Гахе - скончался молодой человек

Сегодня утром в Гахе скончался молодой человек, госпитализированный с тяжелой черепно-мозговой травмой. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Орхан Низами оглу Гараев (2002 г.р.) скончался в больнице из-за сотрясения головного мозга, полученного в результате падения с лестницы в банкетном зале во время свадебной церемонии.