В связи с лесными пожарами в Турции арестован 21 человек

Продолжается тушение с воздуха и суши лесных пожаров, вспыхнувших в турецких провинциях Бурса, Карабюк и Кахраманмараш.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV, в Бурсе под воздействием ветра лесные пожары вновь усилились. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что 5 пожаров в 4 провинциях взяты под контроль.

Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что в связи с лесными пожарами арестован 21 человек.