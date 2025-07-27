https://news.day.az/world/1770424.html В связи с лесными пожарами в Турции арестован 21 человек Продолжается тушение с воздуха и суши лесных пожаров, вспыхнувших в турецких провинциях Бурса, Карабюк и Кахраманмараш. Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV, в Бурсе под воздействием ветра лесные пожары вновь усилились.
В связи с лесными пожарами в Турции арестован 21 человек
Продолжается тушение с воздуха и суши лесных пожаров, вспыхнувших в турецких провинциях Бурса, Карабюк и Кахраманмараш.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV, в Бурсе под воздействием ветра лесные пожары вновь усилились. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что 5 пожаров в 4 провинциях взяты под контроль.
Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что в связи с лесными пожарами арестован 21 человек.
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