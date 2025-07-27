Азербайджанская легкоатлетка стала шестой на чемпионате Балканских стран

Азербайджанские легкоатлеты выступили на чемпионате Балканских стран по легкой атлетике, который проходит в греческом городе Волос, и показали достойные результаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщает İdman.biz, Илаха Гулиева в беге на 400 метров продемонстрировала время 54,93 секунды, обновив национальный рекорд Азербайджана среди спортсменов до 20 лет. Этот результат принес ей 10-е место.

Ламия Велиева стала шестой на дистанции 100 метров с результатом 11,62 секунды. Эльхем Нагиев на этой же дистанции показал время 10,43 секунды и занял 7-е место.