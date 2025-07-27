https://news.day.az/society/1770380.html На одном из проспектов Баку ограничено движение в связи с концертом В связи с проведением концерта на Бакинском олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом МВД.
На одном из проспектов Баку ограничено движение в связи с концертом
В связи с проведением концерта на Бакинском олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом МВД.
В рамках концертной программы введены ограничения на движение транспорта по проспекту Гейдара Алиева, а также по направлению от улицы Халиля Рзы Улутюрка (Низаминский район) в сторону стадиона.
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